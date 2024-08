ADT : “On va monter d’un cran »

Tahiti le 08 août 2024 – Les négociations se tendent du côté de la société ADT, en charge de la gestion aéroportuaire : les syndicats demandent au président du conseil d’administration, Moetai Brotherson, d’intervenir et se sentent méprisés par le directeur de la société.



Les négociations entre l’intersyndicale CSIP, O oe to oe rima, Otahi, et CSTP-FO et la direction de la société Aéroport de Tahiti (ADT) étaient entamées depuis à peine une heure, jeudi, que déjà l’ensemble de la délégation syndicale décidait de quitter la table des négociations.



Selon le Cyril Le Gayic, les négociations n’ont pas “beaucoup avancé”. Il dénonce d’ailleurs le fait que le directeur Gwenaël Hardy-Ronsin reste sur ses positions. “Cela ne sert à rien de continuer de discuter lorsqu’on est en face de quelqu’un de borné. Il croit que nous sommes des illettrés et que l’on ne sait ni réfléchir, ni discuter. Aujourd’hui j’ai bien vu qu’il méprisait nos représentants. C’est inadmissible”, a précisé le porte-parole de l’intersyndicale.



À la suite de cette brève et infructueuse rencontre de négociation il s’en remet dorénavant à Moetai Brotherson, président du Pays et président du conseil d’administration de la société ADT, par qui l’intersyndicale espère être reçue. “Là ça commence à être chaud. Après chacun prendra ses responsabilités.” Selon le syndicaliste, Moetai Brotherson a “le pouvoir” de déverrouiller la situation.