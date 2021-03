ADT : Les passagers des îles accueillis aux arrivées internationales

Tahiti, le 30 mars 2021 - A défaut de rotations internationales, ADT mise sur le « confort » en faveur des passagers à destination des îles, revisitant le circuit arrivé des vols domestiques à l'aéroport de Tahiti-Faa'a.



Les rotations internationales étant suspendues, ADT propose aux passagers des îles de prendre leur aise sur la plateforme "pour plus de confort". A compter de demain, 31 mars, la sortie des passagers des vols domestiques vers le hall public se fera par la porte des arrivées internationales, annonce ADT dans un communiqué.



Une « optimisation des ressources aéroportuaires » qui se traduit par plusieurs avantages. Comme celui de bénéficier d’une salle de livraison bagages beaucoup plus spacieuse, au sein de laquelle "la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes peut être largement respectée". Ce transfert leur permet également de "bénéficier d’un carrousel de livraison bagages de standard international permettant un traitement de trois vols domestiques en simultané", ou encore d’être accueillis dans un espace également plus conséquent.



La boutique "Duty Paid " et les services de l’immigration seront accessibles au public par un couloir réservé à cet effet.