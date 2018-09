A vos marques, prêts, lisez ! En route pour le rallye lecture

Papeete, le 5 septembre 2018 - C'est parti pour la troisième édition du rallye lecture. Organisé par la Maison de la Culture et l’association Polynélivre, ce rallye conduira jusqu'au 3 octobre, les enfants sur les routes du plaisir de la lecture. Trente livres, dix questions par ouvrage, ça y est, le défi est lancé, mais pas obligé d'être un lecteur acharné pour participer à ce challenge, ouvert à tous les enfants de 5 à 13 ans.



Assise confortablement sur un coussin de la bibliothèque pour enfants de la Maison de la culture, la jeune Elynn dévore les pages de son nouveau livre. Avec une bonne vitesse de croisière, la collégienne de 10 ans a terminé l'ouvrage et s'apprête à remplir le petit QCM, qui accompagne le livre. "Je vais essayer de lire tous les livres du rallye", avoue la jeune fille.

Elynn et une dizaine de jeunes, participent cet après-midi à la 3e édition du rallye lecture, organisé par la Maison de la culture et l'association Polynélivre. "L'idée de ce rallye est de donner envie aux enfants de lire, que ce soit une lecture plaisir" , explique avec enthousiasme Sophie Baptendier, la présidente de l'association. Et pour que la lecture soit ou devienne un plaisir, Polynélivre propose du 5 septembre au 3 octobre, ce petit challenge à tous les enfants, peu importe qu'ils soient ou non de grands lecteurs, le concours est ouvert à tous.