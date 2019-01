A vos marques, prêts, achetez, les soldes commencent !

Papeete, le 22 janvier 2019 - Les premières soldes de 2019 débutent le 23 janvier et vont durer une dizaine de jours pour se terminer le 10 février à minuit. Environ 400 commerces de Tahiti, mais également de Moorea, de Raiate’a ou encore des Marquises participent aux soldes cette année.



C'est parti, la saison 1 des soldes 2019 est lancée ! Vous pouvez dès le 23 janvier aller dévaliser vos boutiques préférées à la recherche de la paire de chaussures que vous lorgnez depuis plusieurs mois ou du tricot dont vous rêvez. Proposées par la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), après enquêtes de satisfaction et consultation auprès des associations et fédérations de commerçants, le Conseil des ministres a validé les dates des premières soldes de l'année du 23 janvier au 10 février.