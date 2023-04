À vos idées pour réaménager la place Vaiete

Tahiti, le 13 avril 2023 – Le Port autonome lance, avec la ville de Papeete, un appel à idées pour réaménager la place Vaiete. La population est invitée à soumettre ses idées pendant trois semaines sur la page Facebook du Port. Le début des travaux devrait être lancé d'ici deux ans.



Avec son kiosque mais surtout ses roulottes qui en ont fait sa renommée, la place Vaiete est devenue un lieu incontournable de Papeete. Mais trop chaude, trop de bitume... la place telle qu'on la connaît aujourd'hui a fait son temps. Pour lui donner une nouvelle jeunesse et dans la continuité du projet d'aménagement du front de mer, le Port autonome, en collaboration avec la ville de Papeete, lance un appel à idées pour réaménager cet espace de 13 000 m2, qui s'étend du terminal de croisières jusqu'à la gare maritime. Espace de détente, de loisirs, de restauration d'expositions, de concerts, centre culturel ou espace piétonnier, toutes les idées sont les bienvenues. Un seul mot d'ordre, en faire un espace "convivial".



Ce projet de réaménagement de la place Vaiete s'inscrit dans le cadre du schéma directeur du Port autonome 2022-2032. Après le quai au long cours et le terminal de croisières, il s'agira de la troisième opération lancée. La commune de Papeete et le Port autonome souhaitent ainsi tourner la ville vers la mer. "C'est une place assez mythique, c'est là où on accueillait les paquebots dans le passé. On veut intégrer le Port et la ville de Papeete. On a commencé avec la promenade de Fare Ute, car avant c'était fermé au public. L'idée, c'est de ramener toute la population vers les quais et vers la mer", précise Jean-Paul Le Caill, le directeur général du Port autonome.

Trois semaines de consultation La capitale connaît également une problématique récurrente de manque de stationnement. Pour Rémy Brillant, directeur général des services de la ville de Papeete, "proposer un parking de 200 places au niveau du terminal de croisières est essentiel". Il souhaite que ce projet vienne également redynamiser le quartier du commerce qui souffre du manque de parking à proximité.



L'ensemble de la population, et pas uniquement celle de Papeete, est invitée à faire part de ses idées. Pour cela, il suffit de se rendre dès aujourd'hui sur la page Facebook du Port autonome pour y remplir un formulaire. "Dans le questionnaire qu'on propose, on suggère des aménagements pour savoir si ça plairait, mais on laisse aussi la possibilité ouverte à des idées qui sont complètement différentes des nôtres", souligne Jean-Paul Le Caill. L'appel à idées est lancé pour une durée de trois semaines. À l'issue de la consultation, le Port autonome analysera les suggestions et réalisera un programme d'aménagement de la place avec un cahier des charges afin de lancer un concours d'architectes. Trois à quatre projets seront retenus puis soumis à l'avis de la population. Le début des travaux est envisagé dans deux ans. Le nouveau visage de la place Vaiete devrait se dévoiler d'ici cinq ans "en fonction des financements".



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 13 Avril 2023 à 12:55 | Lu 541 fois