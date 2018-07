A la rencontre des bénévoles des championnats du monde

"Quand il y a un malaise ou un bobo, on aide les victimes et on les redirige vers la tente de soins"



Vous êtes là toute la semaine ?

Antonio : Oui on est là depuis jeudi dernier et jusqu'à ce jeudi, la fin de la compétition.



Quel est votre rôle ?

Antonio : On fait une ronde et on regarde s'il n'y a pas de victimes, souvent dans le public c'est la chaleur et les petits bobos. On a aussi une équipe qui suit les courses de pirogue. Il y a l'équipe 1 sur la mer, et nous, l'équipe 2, sur terre qui gérons toute la fan zone, les athlètes et l'organisation.



Vous avez déjà eu à intervenir ?

Antonio : Oui, par exemple là, hier et ce matin on a eu une blessure de la cheville suite à un faux mouvement. Mais globalement il n'y a pas trop de problèmes. Mais même dans notre équipe il y a ceux qui font la ronde, comme nous, et il y a le PMA, le poste de secours qui voit passer plus de gens. Quand il y a un malaise ou un bobo, on contacte le poste de commandement par talky walky, on aide les victimes et on les redirige vers le PMA, la tente de soins, où on s'occupe d'eux.



Vous êtes tous bénévoles ?

Antonio : Oui nous sommes bénévoles. Dans le civil je travaille à l'école de Paofai. Donc là c'est les vacances, et comme je n'aime pas rester à la maison je suis content de pouvoir sortir avec les secouristes !



Roeta : Moi je suis à la recherche d'un emploi, et ça change complètement le rythme d'être ici avec l'équipe.



Comment es-tu devenue secouriste ?

Roeta : J'avais vu une affiche chez moi à Teahupo'o disant que l'on allait faire passer le PSE1 et le PSE2, donc j'ai été me renseigner avec ma présidente et je me suis inscrite directement à cette formation avec elle. Je suis secouriste depuis 2017 et j'adore ça. On sauve des vies, on protège la population tous les jours. J'aime pouvoir rendre service. J'ai fais un bac pro de secrétariat, mais aujourd'hui j'ai très envie de devenir pompier ! Et secouriste c'est déjà la moitié du chemin.