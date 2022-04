À la rencontre de Jacob Roggeveen

TAHITI, le 25 avril 2022 - Corinne Raybaud signe un nouvel ouvrage consacré à l’explorateur Jacob Roggeveen qui vécut au XVIIIe siècle et qui entreprit à la fin de sa vie une expédition dans la partie orientale du Pacifique Sud. L’occasion d’en savoir plus sur cette période mais aussi sur la Compagnie des Indes qui porta le projet.



L’histoire est étonnante. En 1721, l’explorateur hollandais Jacob Roggeveen, déjà âgé (62 ans) décida d’accomplir à la fin de sa vie l’incroyable rêve de son père. Jacob, avec son frère Jan, reprit les dossiers de leur père. Il y ajouta des informations nouvelles recueillies dans les récits de voyages récemment publiés puis l’explorateur présenta un nouveau projet d’expédition à la Compagnie des Indes Occidentales. Son objectif ? Explorer la partie orientale du Pacifique sud qui s’étendait des côtes américaines à la Nouvelle-Guinée. Le projet reçut l’agrément de la compagnie. Jacob Roggeveen commença, dès le mois d’avril 1721, l’équipement des trois navires choisis pour l’expédition.



Corinne Raybaud raconte cette aventure dans son nouvel ouvrage intitulé Jacob Roggeveen dans le Pacifique. Docteure en histoire, elle se consacre depuis de nombreuses années à l’écriture d’ouvrages sur la Polynésie et le Pacifique. Ses livres embarquent les lecteurs dans les voyages d’explorateurs et exploratrices du Pacifique aux XVIIIe et XIXe siècle.



" Dans ce nouvel ouvrage, j’ai voulu décrire le monde de la navigation du XVIe au début du XVIIIe siècle. En ce temps-là, les explorateurs européens étaient envoyés au bout du monde à la recherche de la Terra Australis Incognita, ce continent mythique ." Les conditions de vie à bord de ces navires étaient rudes, le confort sommaire, la promiscuité importante et les corvées nombreuses. Quant à l’alimentation, après quelques semaines en mer, les vivres frais étant épuisés, le scorbut décimait les équipages et cela dura jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. "Jusqu’à ce qu’on comprenne l’origine de la maladie ."



Corinne Raybaud détaille les conditions précaires de ces entreprises, mais aussi " l’audace de ces hommes qui, sans sextant, ni chronomètre et avec des cartes très approximatives traversaient les océans ". Sur leur route, ils tombèrent sur des terres qui leur étaient inconnues : l’île de Pâques, Makatea, Bora-Bora, Maupiti et d’autres encore.



De plus, l’auteure s’attarde cette fois-ci sur la Compagnie des Indes. " Le lecteur découvrira le rôle essentiel qu’elle a joué en ce début de XVIIIe siècle ."