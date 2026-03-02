

À la recherche des volontaires des Jeux

Tahiti, le 12 mars 2026 - Le comité d’organisation des Jeux du Pacifique Tahiti 2027 a annoncé l’ouverture de la plateforme d’inscription des volontaires, dans le cadre du programme ’A Ti’aturu. Ce dispositif permet à toute personne majeure, souhaitant s’engager dans l’organisation des Jeux du Pacifique, de déposer sa candidature en ligne.



Lancé officiellement en décembre 2025, le programme Volontaire de Tahiti 2027 ’A Ti’aturu a été créé pour mettre en lumière le rôle essentiel des volontaires dans la réussite des Jeux du Pacifique.



Les missions proposées couvrent de nombreux domaines : accueil des délégations et du public, soutien à l’organisation des compétitions, logistique des sites, assistance aux équipes sportives, communication et accompagnement des médias et des spectateurs.



Pour vivre pleinement l’expérience des Jeux du Pacifique Tahiti 2027 et contribuer à leur organisation, les volontaires seront invités à s’engager sur une période d’environ 14 jours. Selon les missions et les besoins des sites, ces jours pourront être réalisés de manière consécutive ou répartis sur plusieurs dates, au cours de la période de mobilisation prévue du 5 juillet au 10 août 2027.



Des formations qualifiantes



Le programme prévoit également des formations qualifiantes permettant aux volontaires de développer des compétences utiles et professionnalisantes, dans des secteurs d'activité variés, au-delà des simples secteurs du sport et de l'événementiel.



L'expérience acquise au travers des formations et la mise en pratique pendant les Jeux du Pacifique Tahiti 2027 pourront être de véritables leviers dans le parcours professionnel des volontaires.



“Les volontaires sont au cœur de l’esprit des Jeux du Pacifique. À travers le programme ‘A Ti’aturu, nous souhaitons offrir à chacun l’opportunité de participer à un événement historique et structurant pour le Fenua”, explique Noelline Parker, présidente du comité d’organisation des Jeux du Pacifique Tahiti 2027.

Comment s'inscrire L’inscription se fait sur tahiti2027.pf. Le parcours est conçu pour être simple : création de compte, formulaire d’inscription (informations personnelles, disponibilités, préférences de missions), puis validation.



L’inscription au programme de volontaires se fait via une adresse mail afin de permettre le suivi des candidatures et la transmission des informations aux participants. Conscient que certaines personnes ne disposent pas forcément d’une adresse mail, le comité d’organisation des Jeux (COJ) met en place des solutions d’accompagnement afin de faciliter leur inscription. Les personnes concernées peuvent contacter le COJ au 87 01 08 29 afin d’être guidées dans leur démarche.



Une fois la candidature enregistrée, le comité d’organisation recontactera les candidats dans les semaines qui suivent afin d’échanger sur les disponibilités, les missions envisageables et la suite du parcours.

Jeux du Pacifique Tahiti 2027 Dates : du 24 juillet au 7 août 2027

24 pays, 24 disciplines et plus de 350 épreuves

Plus de 20 sites de compétition

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 12 Mars 2026 à 20:08 | Lu 205 fois



