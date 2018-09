A la recherche d'un logiciel pour gérer toutes les escales polynésiennes

PAPEETE, le 3 septembre 2018. Le Port autonome souhaite créer un guichet unique de la gestion des escales dans toute la Polynésie.



Christophe Masson, président du Grand Port maritime (GPM) de Bordeaux, Michel Le Van Kiem, administrateur du GIE Vigie-port, Daniel Houmbouy, directeur général du Port autonome de Nouvelle-Calédonie, Georges Puchon, directeur général du Port autonome de Papeete, et en présence de Catherine Rocheteau, directrice des affaires maritimes polynésiennes (DPAM), ont rendu visite, vendredi dernier, au ministre, Jean-Christophe Bouissou, chargé des transports interinsulaires.





Cette visite est effectuée dans le cadre des échanges entre port maritime et dans la perspective de la création d’un guichet unique de la gestion des escales dans toute la Polynésie. Le GPM Bordeaux a créé un logiciel de gestion des escales tout en organisant le partage et la mutualisation des moyens par un GIE qui permet aux adhérents de bénéficier de ses moyens au moindre coût.



L’immensité de l’espace maritime de la Polynésie explique la nécessité de créer un guichet unique pour faciliter les déclarations des opérations nautiques (AON) par l’accès à un seul portail numérique quelle que soit le lieu géographique du déclarant. Par ailleurs, concernant les escales hors de la circonscription portuaire du Port autonome de Papeete, il a été abordé la question de l’exercice de l’autorité portuaire dans les îles.



Le Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie est au même niveau de réflexion que le Port autonome de Papeete et cherche aussi à optimiser par une mutualisation des moyens pour parvenir au même objectif d’un portail numérique de la gestion des escales.

Les échanges ont été enrichissants et appellent maintenant à passer à la phase plus active dans les mois à venir selon le ministre qui a immédiatement compris l’intérêt d’une telle démarche.