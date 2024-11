A la recherche d'un gagnant de 100 millions à l'Euromillions

Tahiti, le 20 novembre 2024 – Fouillez vos sacs et vos portefeuilles. La Pacifique des Jeux est à la recherche d'un gagnant de 100 millions de francs qui a joué le 15 novembre dernier et qui a vu son code My Million (DS 412 3521) tiré au sort.



Le joueur ou la joueuse a validé son ticket vendredi dernier en jouant à l'Euromillions et a vu son code My Million tiré au sort. Un code (DS 412 3521) qui lui permet de remporter la somme de 100 millions de francs. Il ou elle a 60 jours à compter de la date du tirage pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.



C'est le deuxième gagnant en 2024 sachant qu'ils sont 9, en Polynésie, à avoir été tirés au sort grâce à leur code My Million depuis le lancement du jeu il y a dix ans.