À la quête des oranges de Tamanu

Direction les plateaux de Maretia, Rata ou Puharuru… La majorité a opté pour le plateau de Maretia, connu pour offrir les plus belles oranges et les plus sucrées. Mais pour obtenir les précieux fruits, les porteurs d'orange ont dû s'attaquer à un chemin très escarpé et très glissant dû aux fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de mercredi à jeudi dans la vallée.



Des cordes ont été installées sur les versants les plus escarpés et les plus sinueux pour permettre l'ascension vers le plateau de Maretia. "Pour monter sur ces plateaux, il faut nécessairement une bonne condition physique, et beaucoup de cardio. Il faut savoir aussi où placer ses pieds pour éviter tout accident", confie Coco Teuira, 68 ans, le doyen des porteurs d'oranges.



Après deux heures d'efforts, le parfum des oranges de Maretia embaume sur les 200 derniers mètres à parcourir. Sur place, Tehaunui et Roihau sont déjà à pied d'œuvre. Ils ont déjà cueilli près de 100 kg d'oranges. Désormais, le plus dur reste à faire pour eux. "On a essayé de ne pas trop se charger parce qu'il va falloir descendre toutes ces oranges. Le terrain est glissant et il va falloir redoubler de vigilance". Les deux compères ont prévu une nouvelle virée sur les plateaux, dans les jours à venir, pour cueillir le maximum d'oranges.



Les porteurs descendront aujourd'hui avec sur leur dos des tonnes d'oranges. Ces derniers défileront ensuite samedi à la mairie de Punaauia. Ce sera l'occasion de rendre hommage à ces "aito" du plateau de Tamanu.