A la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie

Tahiti, le 19 mars 2021 - Les autorités de l'Etat et du Pays ont célébré vendredi matin au Monument aux morts, une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.



La journée nationale Cette date marque le jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, en 1962. Cette journée commémore aussi les accords d'Évian du 18 mars 1962. Elle permet de rassembler et rendre hommage à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.



Une cérémonie solennelle s'est tenue dans ce cadre vendredi matin, au Monument aux morts de l'avenue Pouvana'a a Oopa à Papeete. "Aujourd’hui, nous nous souvenons également des civils, de toutes origines et de toutes confessions, victimes des violences, des exactions et des attentats. Nous nous rappelons de tous les disparus", a rappelé vendredi à Paris la déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, dans une allocution qui a été lue en préambule de l'hommage célébré à Papeete.

Présidé par Éric Requet, secrétaire général du haut-commissariat et représentant le haut-commissaire, cet hommage s'est tenu en présence d'Isabelle Sachet, ministre de la famille, en charge de la lutte contre l’exclusion, de Sylvana Puhetini, vice-présidente de l’assemblée, de la députée Nicole Sanquer, de Marcelino Teata, adjoint au maire de Papeete, du commissaire de 1ère classe Boris Patrat, représentant le commandant supérieur des forces armées et d'Eugène Sommers, président du conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec).