A la découverte des innovations du Digital Festival

"Notre but c'est de rendre la langue tahitienne un peu swag"



"Donc j'ai créé Speak Tahiti il y a un an. Nous proposons une méthode innovante d'apprentissage du reo Tahiti, avec 20 heures de cours et quatre séances d'immersions en reo Tahiti. Pendant la durée de la méthode, qui dure de 6 à 8 semaines, avant chaque cours tu reçois une vidéo pour te préparer.



Nous avons fait notre première rentrée en septembre et on a déjà 40 élèves, c'est très bien. Le prochain projet c'est de lancer des séjours linguistiques en langue tahitienne, en immersion dans des familles, pour l'année prochaine.



Une des missions que je me suis fixée avec Speak Tahiti c'est de diffuser la langue tahitienne et de la rendre un peu swag. Donc proposer de la vidéo, des immersions, des séjours linguistiques… Trouver de nouvelles manières d'enseigner cette langue. Et on voit déjà que c'est très efficace !



Là nous venons de terminer la traduction d'une bande dessinée de l'Union nationale pour la conservation de la nature (NDLR : Une ONG internationale de 900 salariés, référence sur l’état de la nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver) autour de la protection des écosystèmes marins. C'est un des ministères français qui a pour mission de valoriser les langues autochtones qui a fait appel à nous. Il y aura une version tahitienne et kanake. Une de mes professeurs, Tiarenui Utia, a donc fait la traduction. Dès qu'elle sera publiée on la partagera sur notre page Facebook !"