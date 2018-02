À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 9 février

Disponible dès demain en téléchargement et achat en ligne :

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 374 sort demain, vendredi 9 février, dans les kiosques. Au sommaire :À la Une de Tahiti Pacifique– Plus de quatre ans après la liquidation judiciaire de la société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Spacem), certains artistes du fenua se plaignent de la disparition de leurs données numériques quand d’autres affirment ne pas toucher leurs droits d’auteurs. Une antenne locale de la Sacem est en train de reprendre la main et après les télévisions et les radios, ce seront bientôt tous les établissements diffuseurs de la musique qui devront passer à la caisse.– Gérard Siu, président du Cluster Maritime, revient sur l’importance de l’économie bleue pour ce pays. Des autoroutes de la mer, soit des lignes, des navires et des quais, sont indispensables pour créer de la richesse.– Depuis sa création en 1987, l’Université de la Polynésie française a pour vocation de former au fenua les futurs adultes. Dans cette dynamique, la Bibliothèque universitaire du campus d’Outumaoro, ouverte à tous, s’ouvre de plus en plus au patrimoine local et aux civilisations océaniennes. En quelques années, de nombreux projets culturels ont fleuri.– L’artiste Evrard Chaussoy est de retour à la galerie Au Chevelet avec une nouvelle exposition à découvrir du 17 au 24 février. La grande nouveauté est qu’Evrard Chaussoy utilise désormais la peinture à l’acrylique pour réaliser ses œuvres, ce qui les rend plus attractives.