À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 9 août

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 413 sort demain, vendredi 9 août, dans les kiosquesAu sommaire :Après des années d’une exploitation industrielle qui a laissé l’île terriblement marquée, Makatea se révèle de nouveau au monde et aux touristes, qu’ils soient locaux ou étrangers. Ni tout à fait atoll, ni vraiment île haute, elle est l’île des Tuamotu la plus proche de Tahiti. Pourtant, nombreux sont ceux qui méconnaissent son histoire, celle d’une Polynésie marquée par le colonialisme industriel et qui peine à se relever du poids d’un passé encore trop proche…L’ancien procureur de la République, José Thorel, raccroche sa robe et s'apprête à se rapprocher de sa famille en Bretagne. Retour sur une longue carrière, éclaboussée notamment par le brûlot d'Éric Dupond-Moretti, Bête noire. Dans cet ouvrage, l'avocat "rentre dans le chou" du magistrat !Le 10 août 1519, il y a exactement cinq siècles, appareillait la flotte qui allait réaliser le premier tour du monde (1519-1521). La commémoration de cet événement a fait naître plusieurs polémiques dans les milieux historiques. Il s’agissait d’abord de savoir s’il fallait glorifier Fernand de Magellan, Juan Sebastián de Elcano, ou encore… Francis Drake.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :