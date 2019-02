À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 8 février

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 400 sort demain, vendredi 8 février, dans les kiosquesAu sommaire :Alors que l’avenir de l’Accueil Te Vai-ete, qui accompagne depuis plus de vingt-quatre ans les personnes en grande précarité et à la rue, est incertain, nous avons rencontré le principal bienfaiteur de ces laissés-pour-compte. Prêtre résident et vicaire coopérateur de la cathédrale de Papeete, Père Christophe pose un regard à la fois bienveillant et critique sur la société polynésienne contemporaine, qu’il considère “individualiste” et “en souffrance”.Portrait d’un homme d’action, qui se bat pour la dignité de tous.Alors que les anciennes colonies réclament, les unes après les autres, la restitution de leurs biens culturels, qu’en est-il de la Polynésie française ? D’ailleurs, qui d’entre nous ici, se préoccupe vraiment de savoir qui détient quoi ? Bien qu’une législation en faveur de la protection du patrimoine polynésien ait récemment été mise en place, nous ne pouvons soupçonner le nombre de nos biens culturels dispersés dans les collections muséales et les collections privées du monde. Une part inestimable de notre patrimoine nous échappe, et nous devrions fermer les yeux ? Pourtant, même si l’Histoire ne peut se réécrire, aujourd’hui, nous avons le choix.Demandons-nous simplement si la reconstitution de notre patrimoine culturel fait partie de nos priorités.Avec ses toiles lumineuses et réalisées au couteau, Evrard Chaussoy nous plonge dans “la vie des îles”, un univers paisible qui laisse libre cours à notre imagination et nous fait voyager. Savourez les dernières créations du peintre de Raiatea à la galerie Au Chevalet, du 9 au 16 février.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne