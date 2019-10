À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 4 octobre

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 417 sort demain, vendredi 4 octobre, dans les kiosquesAu sommaire :Différent de l'adoption "classique", "à l'occidentale", le fa'a'amu est un rite bien particulier de la société traditionnelle polynésienne. Si l'adoption d’un enfant au sein d’une même famille se fait sans démarche administrative au fenua, les futurs parents venant de l'étranger doivent engager une procédure de délégation de l’exercice de l’autorité parentale pour un enfant de moins de 2 ans, puis décider s'ils optent pour une adoption simple ou plénière. Les parents biologiques peuvent, eux, se rétracter et révoquer la délégation parentale avant les 2 ans de l'enfant. Ainsi, comme l'explique l'anthropologue Simone Grand, "chaque adoption est unique".À l’occasion de l’ouverture de la session budgétaire, le 19 septembre dernier, Édouard Fritch a annoncé diverses mesures, dont des intentions pour aider les sans domicile fixe (SDF). Des déclarations nuancées par le bienfaiteur des SDF, Père Christophe qui, incroyable mais vrai, n'a même pas été concerté avant le discours officiel du président de la Polynésie française devant les élus du Pays !Tania Wursig est une artiste australienne qui intrigue le public polynésien à chaque exposition. Amoureuse inconditionnelle de la Polynésie et de l'attachement à la terre, elle utilise sa peinture comme moyen d'expression. Elle exposera à la galerie Winkler, du 24 octobre au 12 novembre prochain, mais d'ici là, découvrez l'artiste et la femme qui se cache derrière les œuvres colorées et fleuries. Portrait d'une artiste au parcours fort de circonvolutions autour de Tahiti, et d'une femme d'idées qui n'a pas peur de l'engagement.Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :