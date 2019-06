À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 28 juin

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 410 sort demain, vendredi 28 juin, dans les kiosquesAu sommaire :Ça roule bien pour les auto-écoles du fenua, moins pour les candidats aux permis de conduire… Coût onéreux de la formation, conditions d'examen déplorables, résultats contestables, manque d'accompagnement personnalisé, équipement à acheter pour les motards, sans oublier les problèmes de l'éloignement des îles, il faut être armé d'un budget conséquent et d'une motivation à toute épreuve pour obtenir le graal. Surtout quand le taux de réussite moyen est inférieur à 30 % en Polynésie, avec plus de 70 % des candidats qui échouent à l'examen !En début d’année 2010, Oscar Temaru, ancien président de la Polynésie française et élu à l’assemblée, avait fait sensation en proposant de légaliser le pakalolo, avec l’espoir de développer une activité économique nouvelle. À l’époque, l’idée était plutôt apparue comme saugrenue et il ne s’en était pas suivi un véritable débat de fond. Une dizaine d’années plus tard, la proposition pourrait revenir sur le devant de la scène, comme en témoigne la publication en Métropole d’une pétition en faveur de la légalisation du cannabis, signée par quelques dizaines de personnalités de premier plan et celle d’un très sérieux rapport du Conseil d’analyse économique (CAE) du Premier ministre, signé par de deux économistes réputés, Emmanuelle Auriol (Université de Toulouse) et Pierre-Yves Geoffard (École d’Économie de Paris).L'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a communiqué son dernier rapport annuel le 3 juin dernier. Un document qui fait état d'une activité pour l'année 2018 globalement en baisse et d'une rémunération moyenne au sein de l'organisme supérieure à 1 million de Fcfp brut par mois.Le Heiva i Tahiti se rapproche et le fenua se retrouve en ébullition. À travers la danse, le chant, la composition et les épreuves physiques, les acteurs de la culture polynésienne présenteront au public différentes facettes de cette culture.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :