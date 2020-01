À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 24 janvier 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 425 sort demain, vendredi 24 janvier 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Le 1er février s’ouvrira, à la Maison de la culture de Papeete, le Festival international du film documentaire océanien (Fifo). Une fois de plus, cette 17e édition est amenée à rencontrer un franc succès et elle sera certainement suivie comme les années précédentes par des milliers de spectateurs. Chroniqueuse radio, Michèle de Chazeaux est aussi la cheville ouvrière du Fifo depuis sa création en 2003. Portrait d'une grande dame, véritable mémoire vivante du fenua !Chaque mois, retrouvez notre nouvelle rubrique "Pages d'Histoire", réalisée par Jean-Marc Regnault, agrégé et docteur en histoire, mais aussi chercheur associé au laboratoire "Gouvernance et développement insulaire" de l’Université de la Polynésie française. Après avoir publié une centaine d’articles et une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’Océanie, il rédigera dans nos colonnes des sujets sur les figures emblématiques et les périodes phares qui ont fait l'Histoire du fenua après 1940. Autant de thèmes contemporains et sensibles, qui alimentent encore aujourd'hui la polémique et seront passés à la loupe de notre expert pour mieux comprendre l'actualité et l'appréhender.Le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) hisse la grand-voile pour sa 17e édition et embarque ses festivaliers à la découverte de l'Océanie du 1er au 9 février prochain, à la Maison de la culture. L'occasion pour les aficionados et pour les curieux de venir à la rencontre des peuples du "Grand océan" et de leurs réalités à travers des productions audiovisuelles. Authenticité, tradition et émotion attendent le public toujours plus nombreux à venir prendre part à l'aventure.Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :