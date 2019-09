À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 20 septembre

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 416 sort demain, vendredi 20 septembre, dans les kiosques.Au sommaire :La condamnation de deux hommes à trois mois de prison avec sursis pour avoir tué délibérément un chien a d'autant plus défrayé la chronique le mois dernier, qu'ils s'étaient pris en photo à côté du cadavre de l'animal pendu et dépecé, avant de le manger ! Alors que la vente de viande de chien est interdite en Polynésie depuis 1959, Tahiti Pacifique a enquêté sur la cynophagie, une pratique qui est encore courante au fenua. S'agit-il d'une affirmation identitaire ou d'un indicateur supplémentaire de misère sociale ? Quelles sont les raisons et la nature d'un tel trafic ? Attention, âmes sensibles s'abstenir…La saisie record, samedi dernier, de 5,5 kilos d'ice à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, nous rappelle amèrement comment la Polynésie se trouve au beau milieu de la route des drogues dans le Pacifique… Si elle existe depuis des décennies, sa fréquentation a explosé ces cinq dernières années ! Certains pays de la région voient ainsi s'accroître les problèmes d'addiction de la population locale, mais aussi les violences entre bandes, la criminalité ("qui ne manque ni de moyens ni d'ingéniosité") et la corruption dans la police.Riccardo Pineri est un amoureux de littérature, d'art en général et de la Polynésie, et tout au long de sa vie, il a su tisser des liens entre "la figure de l'île et l'archipel des lettres et des arts". La ligne éditoriale de la collection "Voyageurs du Pacifique", dont il était le directeur, visait à mettre en lumière les dialogues possibles entre littérature et iconographie. C'est dans un rapprochement plus imagé que ce dernier inscrit son premier roman, Chroniques des îles, puisque cette œuvre a pour vocation de faire émerger la réalité insulaire à travers son écriture.Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :