À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 15 novembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 420 sort demain, vendredi 15 novembre, dans les kiosquesAu sommaire :Si les maisons de vente aux enchères, généralistes ou spécialisées, organisent régulièrement des adjudications sur les arts d'Afrique, d'Asie et d'Océanie ou sur la vente de collections privées entièrement consacrées aux arts tribaux, les arts océaniens restent encore minoritaires dans les transactions sur le marché de l'Art. Ils ont cependant connu une hausse constante depuis le début des années 2000 que ce soit en termes de pièces vendues ou des prix de vente.Après la suppression de zones de mouillage sur l'île de Moorea, notamment au niveau de la plage Tahiamanu, c'est au tour de Tahiti de s'attaquer aux voiliers. Ainsi la baie de Outumaoro cristallise toutes les tensions, puisqu'un arrêté y réglementant le mouillage devrait "reconsidérer l’occupation lagonaire”, a indiqué le ministre de l’Aménagement du Territoire, Jean-Christophe Bouissou, qui souhaite interdire les bateaux sur ancre et, surtout, dégager la zone en prévision du projet du Village tahitien…"Histoires d’îles", c’est le thème choisi par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles pour cette nouvelle édition du Salon du livre, qui se tient jusqu'au 17 novembre, à la Maison de la culture. En effet, les auteurs seront présents pour nous faire partager leur amour des îles et porteront le témoignage du rapport qu’ils entretiennent avec leur île. On connaît la passion d’Ingrid Astier pour Tahiti, celle de Paul Wamo pour la Nouvelle-Calédonie. On découvrira avec bonheur celle d’Isa Qala, d’Hamid Mokaddem et des autres.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :