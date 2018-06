À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 15 juin

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 383 sort demain, vendredi 15 juin, dans les kiosques.Au sommaire :Dossier – CES DÉCHETS TOXIQUES QUI NOUS EMPOISONNENT…Huiles, batteries et piles usées, médicaments non utilisés, ou encore carcasses de voitures : ces déchets dits toxiques sont non seulement néfastes pour notre santé, mais également responsables de la pollution de notre environnement. Comment sont-ils gérés, collectés, traités et valorisés ? Tahiti Pacifique a enquêté sur le devenir de nos produits de consommation les plus dangereux.Société – L'ULTIME COMBAT DU METUAPouvana'a a Oopa Tetuaapua (1895-1977), dit le Metua ("le père"), a toujours voulu la révision de son procès, sans jamais avoir gain de cause. Ce sera chose faite le 5 juillet prochain, et les livres d'Histoire devront, peut-être, eux aussi, être revus et corrigés.Dossier – CIGUATERA : UN MAL POUR UN BIEN ?Considérée comme l’une des intoxications alimentaires les plus répandues au monde, la ciguatera continue d'être une énigme pour les scientifiques. On estime aujourd'hui la population potentiellement exposée au risque à près de 400 millions de personnes, mais, à ce jour, aucun vaccin ni aucune thérapeutique spécifique à la ciguatera n'ont encore été mis au point. Face à ce problème de santé publique, la ciguatera apparaît de prime abord comme une menace ; mais en réalité, n’est-elle pas une chance pour notre environnement marin, face à la pression de pêche exercée par l’Homme ?Culture – MUSÉE DE TAHITI ET DES îLES : DES COLLECTIONS À LA DÉRIVE ?Alors que le Musée de Tahiti et des îles (MTI) entamera bientôt ses grands travaux de rénovation, est-on certain de ne pas oublier l'essentiel ? Les dispositions prises en matière de conservation du patrimoine sont-elles véritablement adaptées au chantier des collections du MTI ? Sur le papier, tout semble avoir été pensé, mais qu'en est-il réellement ?Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne