À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 14 décembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 396 sort demain, vendredi 14 décembre, dans les kiosques.Au sommaire :Si les retraités peuvent continuer ou reprendre une activité rémunératrice quand bonleur semble que ce soit en tant que salarié ou non (patenté), ce doit être fait en accord avec les dispositions de la réglementation de protection sociale appliquée par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et la législation, dont le contrôle est confié à l’Inspection du travail, sous peine de voir suspendre des pensions liquidées, voire même de devoir rembourser des pensions indûment perçues. Même en restant dans la légalité, la question du partage du travail se pose. Dans un marché de l’emploi toujours restreint, cumuler retraite et activité salariée interpelle.Après le dépôt de plainte d’Oscar Temaru devant la Cour pénale internationale pour "crimes contre l’humanité" suite aux 193 essais nucléaires réalisés par la France en Polynésie, les réactions fusent de toute part et divergent. La Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (en anglais ICAN), prix Nobel de la paix en 2017, estime que "cette opacité sur les dangers de la radioactivité est source de questionnements, d’angoisse également peu propice à une relation apaisée entre la Métropole et le Pays".Avec au moins 50 millions de morts, l’épidémie de grippe espagnole a provoqué de 1918 à 1920 une hécatombe bien pire que la Grande Guerre et ses 10 millions de soldats tués. En Polynésie, elle a décimé la population. Un siècle plus tard, revivez cette terrible pandémie grâce au récit du lieutenant néo-zélandais Hector MacQuarrie, alors en séjour à Tahiti.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :