À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 13 décembre

Si l'Homme poursuit ses activités avec le système actuel de production, d'utilisation et d'abandon des plastiques, les océans contiendront plus de plastique que de poissons (en poids) d'ici 2050. Des solutions de collecte et de valorisation des déchets plastiques existent, faut-il encore que nous nous retroussions tous les manches, et ce dès maintenant ! Au fenua, le ministre de l'Environnement avait annoncé, en 2017 – lors du lancement de la première édition de l'Opération 'Ete (lire notre dossier culture) – la fin du plastique à usage unique d'ici la fin mars 2018, puis a repoussé la date au second semestre 2019, mais rien n'a été encore acté. À l'échelle nationale, l'Assemblée a voté, le 9 décembre dernier, l'arrêt de l'emballage plastique à usage unique pour… 2040. Aux arbres citoyens !Mettant au jour de "graves dysfonctionnements" au sein de l'institution affectant son impartialité, au point de vicier irrémédiablement la procédure, le nouveau collège de l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a rendu une décision de non-lieu dans l'affaire du gardiennage. Il s'agit là de sa deuxième décision contentieuse depuis sa création en 2015… Combien de temps le président de l'APC, Jacques Mérot, va-t-il résister avant de jeter l'éponge ?Alors que le Pays a demandé aux voiliers situés dans la baie d'Outumaoro, à Faa'a, de quitter les lieux d'ici le mois de mars prochain, l'Association des voiliers en Polynésie (AVP) s'inquiète du manque d'infrastructures adaptées à cette activité croissante, ainsi que de l'évolution très restrictive des conditions de séjour des plaisanciers au fenua. De son côté, la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) assure que "le Pays travaille à élaborer des solutions".