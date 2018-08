À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 10 août

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 387 sort demain, vendredi 10 août, dans les kiosques.Au sommaire :La scène de To’ata, devenue d’année en année le lieu symbolique de l’expression artistique, de la communion populaire, de l’accomplissement personnel, de la consécration culturelle, vient de clôturer son 136e Heiva i Tahiti, qui s’est déroulé du 4 au 18 juillet 2018.Parmi les heureux lauréats, des nouveaux qui semblent gravir les échelles de la réussite et surtout de la reconnaissance à vitesse grand V. En danse, dans la catégorie amateur, a été couronné le groupe Tahiti Hura, dont beaucoup des membres sont originaires de Raiatea, l’île qui leur a inspiré leur thème ; dans la catégorie professionnelle, c’est Ori i Tahiti qui s’octroie la première place, avec un thème fédérateur et sensible, l’identité mā’ohi. En chant, nous voyons la confirmation du talent des Tamari’i Mataiea qui remporte trois titres, dont le Grand Prix Tumu Ra’i Fenua.

