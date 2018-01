À la Une de Hine Magazine, janvier 2018

Votre Hine Magazine de janvier, n° 26, est disponible dans les kiosques. Un numéro spécial sport et coloré pour la rentrée.Au sommaire :Découvrez la mode [SPORT COLOR BLOCK] avec Victoria, la gagnante de la Tahiti Fashion Week 2017, qui s’est prêtée au jeu du cerceau suspendu, un vrai petit canari, et qui pose en mouvement, toute en légèreté et élégance.Hine Magazine s’est glissé dans les coulisses du Show L’Oréal avec L’Oréal Professionnel. Accompagné de Christine Margossian, Meilleur Ouvrier de France, Hine Magazine vous présente les tendances coiffure 2018.Maheata Banner ! Cette femme dynamique a de l’énergie à revendre. Elle vous concocte de Bons Petits Plats légers et colorés. Une rencontre simple et pleine d’humour, à découvrir dans ce numéro.Mais aussi… Rencontre avec Virginie Bruant. Hine Magazine décode la vie à 100 à l’heure d’une femme active, maman, sportive qui ne s’arrête jamais et a toujours le sourire.Les tāne à l’honneur à ne pas rater… les pompiers ! Coup de projecteur sur un métier difficile, incroyable et remarquable !Et comme toujours, retrouvez vos rubriques shopping, culture, évasion, people, world fashion,…Disponible en téléchargement et achat en ligne :Sur mobile via l'application gratuite 📲 Tahiti Kiosque : https://appsto.re/fr/XL31fb.i (lien App Store)Via la boutique en ligne : https://www.tahiti-pacifique.com/shop/Hine-26-Janvier-2018_p128.html