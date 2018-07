À la Une de Hine Magazine, Juillet 2018

Votre Hine Magazine du mois de Juillet, n° 32, est disponible dans les kiosques. Au sommaire de ce numéro spécial vacances :Hine Magazine, partenaire de l’événement Miss Tahiti, adresse toutes ses félicitations à Vaimalama Chaves, élue Miss Tahiti 2018 le 22 juin dans les jardins de la mairie de Papeete, ainsi qu’à ses dauphines et Miss Heiva 2018. Au lendemain de l’élection, Hine Magazine à eu la chance de passer avec elle sa première journée de reine de beauté, le temps d’un shooting en collaboration avec Hinatea Colombani du centre ‘Arioi de Papara. L’occasion pour la belle de se confier à notre rédaction sur son parcours jusqu’à la soirée d’élection. Cette année, Hine Magazine a souhaité également mettre en avant le titre de Miss Heiva. Rencontre avec Tihina Ropiteau, fière de porter ce titre, qui compte bien le porter haut pour tout ce qu’il représente.Également partenaire de l’Événement fashion de l’année en Polynésie, Hine Magazine vous emmène à la rencontre de Hinanui Campello, gagnante du concours de mannequins de la Tahiti Fashion Week 2018, qui va faire ses premiers pas dans le milieu de la mode à Milan.Hinatea Colombani a une petite trentaine et un caractère bien trempé. Elle a ouvert en 2016 le centre culturel ‘Arioi à Papara après avoir tenu une école de danse pendant dix ans. Enseigner la danse ne lui suffisait plus. Elle voulait parler de percussions, de chant, de sculpture, de ahimā’a, de fa’a’apu… de tout ce qui fait la culture polynésienne. Cette année, elle a accueilli plus de 160 élèves et 400 touristes ! Portrait d’une jeune femme qui a la culture dans la peau et qui a décidé de la partager.Pour ce numéro de juillet, Hine Magazine a décidé de vous emmener en voyage à… Tahiti. Une première mode road trip vers la presqu’île de Tahiti. L’occasion de redécouvrir les magnifiques paysages montagneux de l’île et ses camaïeux de vert. Une seconde mode cocooning, parce qu’en juillet, à Tahiti, il fait frais et il fait bon se glisser dans un pull, une paire de chaussettes et rêver dans son canapé.Que faire de mieux pendant des vacances à Tahiti que de prendre soin de soi. Hine Magazine vous propose une sélection de produits locaux qui prennent soin de votre beauté de manière naturelle, une sélection de soins en spa pour se détendre et des produits de beauté aux essences locales. Enfin, on vous dit tout sur les bienfaits des huiles de nos îles.Vous avez sûrement déjà assisté à une soirée du Heiva, mais vous êtes vous déjà demandé comment naissaient de tels spectacles, mêlant ‘ori Tahiti, chants, orchestres traditionnels, jeu d’acteur… tout ça de façon parfaitement millimétrée ? Hine Magazine est allé à la rencontre de la troupe Hei Tahiti qui a accepté de nous livrer quelques secrets qui font un spectacle du Heiva.Maeva Shelton, figure bien connue de la cuisine locale, pour qui alimentation rime avec santé, vous propose deux idées de recettes à son image : colorées, fraîches et surprenantes. On vous laisse découvrir et vous régaler.Sans oublier toutes vos rubriques favorites : Shoppings pour la plage et les vacances, Matani Kainuku, Tāne du mois, Évasion à Teahupoo, les tendances déco…On vous souhaite à toutes un bon mois de juillet, de bonnes vacances et de profiter au maximum des festivités du Heiva.Toutes à vos Hine et bonne lecture !Disponible en téléchargement et achat en ligne :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne en Cliquant ICI