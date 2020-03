À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 6 mars 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 428 sort demain, vendredi 6 mars 2020, dans les kiosquesAu sommaire :Vous vous souvenez peut-être de la série L’Homme qui valait trois milliards. Dominique Auroy, lui, pourrait jouer plutôt "l’homme qui DEVAIT des centaines de millions". Alors que la veuve de Philippe Mazellier, le fondateur de La Dépêche de Tahiti, nous a contacté pour signifier qu’elle attaque l’entreprise en justice pour "défaut de paiement des loyers" depuis 2015 et lui réclame plus de 124 millions de Fcfp, on découvre que le patron du titre voit son groupe de presse menacé de liquidation judiciaire pour non-règlement de la première échéance. À l’heure où nous mettions sous presse, mardi soir, M. Auroy n’avait donc pas respecté le plan de continuation prévu par le tribunal mixte de commerce pour payer ses créanciers. Une information Tahiti Pacifique. Réputé pour être un "mauvais payeur", l’homme d’affaires a par ailleurs transformé, début 2019, ses sociétés civiles basées à Wallis-et-Futuna en sociétés par actions simplifiées afin de se désengager de ses responsabilités sur le plan juridique. On peut s’interroger : M. Auroy cherche-t-il à éviter de passer à la caisse et ainsi échapper à la Justice ?Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :