À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 4 septembre 2020

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 438 sort demain, vendredi 4 septembre 2020, dans les kiosquesAu sommaire :PRISM est le premier incubateur de projets polynésiens, lancé et pris en charge par la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM), en partenariat avec Makesense. Depuis 2017, cette structure aide et accompagne les entrepreneurs à se développer au moment du lancement de leur idée de jeune entreprise innovante. Aujourd’hui, l’incubateur en est à sa quatrième promotion, et il ne compte pas s’arrêter là ! PRISM a récemment lancé un cinquième appel à projets pour recruter sa prochaine promotion, les dossiers sont encore à l’étude.Gaston Flosse, le leader du parti orange, a vu rouge... sang ! Alors que le Vieux Lion tentait une ultime pirouette, voilà que son meilleur ennemi Oscar Temaru lui vole la vedette en se présentant aux sénatoriales. Pourtant, en sortant de sa crinière poussiéreuse la proposition de faire de la Polynésie un "État souverain associé à la France", il pensait tenir là une botte secrète imparable. Mais celui qui rêve d’une "Maohi Nui" indépendante s’est juré qu’on ne l’y prendrait plus et a laissé sur le carreau son rival politique qui n’inspire plus confiance jusqu’au sein même de son clan.La Banque de Développement Asiatique prévoit une baisse du PIB de 4,3% pour les 14 États du Pacifique en 2020 (et environ 10% pour les petites îles), soit une croissance de 8 points inférieure à ce qui était prévu avant la crise. La contraction serait encore plus catastrophique pour les petites économies fortement orientées vers le tourisme.Les îles Marquises vous branchent-elles ? Parmi l’imposante bibliothèque consacrée à cet archipel éloigné de Tahiti, quels sont les livres à lire actuellement disponibles en librairie ? En attendant le prochain Festival des Arts des Marquises, étalez votre pāreu à l’ombre bienfaitrice d’un banian et partez en voyage...Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :