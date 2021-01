À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 29 janvier 2021

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 447 sort demain, vendredi 29 janvier 2021, dans les kiosquesAu sommaire :Qui n’a pas eu de sentiments de révolte en voyant les nombreuses décharges sauvages ici et là au fenua ? Comment peut-on souiller notre petit coin de paradis et laisser se développer de véritables sites d’enfouissement illégaux à Tahiti et dans les îles ? Comment sont traités nos déchets, où finissent-ils et quel est le rôle des communes dans la gestion de leurs administrés ? Qu’en est-il de Mumuvai, le plus grand dépotoir à ciel ouvert qui prend racine sur un pan de montagne à Faa’a et dont la Chambre territoriale des comptes réclame la fermeture depuis juin 2018 ? Notre rédaction a mené l’enquête, l’état des lieux est pour le moins alarmant…Vue panoramique sur le monde océanien “en technicolor” depuis 2004, le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) fête cette année sa 18e édition, édition de la maturité. D’année en année, cette fête du cinéma océanien est devenue l’un des instruments traditionnels phares rythmant le calendrier annuel culturel polynésien. Découvrez ce que nous réserve cette version 100% dématérialisée.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :