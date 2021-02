À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 26 février 2021

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 449 sort demain, vendredi 26 février 2021, dans les kiosquesAu sommaire :Au moment où le Pays et l'État lancent (enfin !) un plan d'actions 2021-2022 "Combattre le fléau de l'ice", la rédaction de Tahiti Pacifique s'est mobilisée pour agir, elle aussi, et lutter contre ce poison qui détruit la jeunesse polynésienne. Le phénomène dépasse les autorités du Pays et de l'État qui tentent, tant bien que mal, d'endiguer le problème. Après plusieurs mois d'investigation, nous vous proposons une édition spéciale sur ce sujet d'une priorité absolue. Enquête, chiffres, interviews du procureur, du patron de la DSP, de médecins psychiatres, mais également témoignages d'anciens consommateurs ou de dealers… C'est un dossier de 20 pages que Tahiti Pacifique a réalisé pour comprendre et mieux appréhender ce véritable enjeu de société, où la question de la prise en charge des malades est cruciale.Bonne lecture, te aroha ia rahi.