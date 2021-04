À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 23 avril 2021

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 453 sort demain, vendredi 23 avril 2021, dans les kiosquesAu sommaire :Depuis les années 2000, les terrains synthétiques fleurissent un peu partout dans le monde, souvent en lieu et place de terrains naturels. Quels sont les avantages qui font que les collectivités se tournent, lors d’une création ou du renouvellement d’un terrain de sport, vers l’option synthétique ? La facilité de pose et d’entretien ? Le coût global et la durabilité ? Et quels en sont les inconvénients, comme l’impact environnemental, mais aussi les conséquences sur notre organisme ? Depuis 2016, outre les désagréments dus aux dermabrasions, un problème de “santé publique” s’est immiscé dans le débat. En cause : les fameuses billes noires que nous ou nos enfants rapportons à la maison après un entraînement. Ces granulats de caoutchouc sont en effet issus de pneus usagés, et donc potentiellement nocifs, voire cancérigènes… Équipé d’une pelouse synthétique d’ancienne génération et dans un état déplorable, le stade Willy Bambridge, qui accueille près de 600 personnes par jour, représente ainsi un grave danger pour la population !Créée en 1917 par le gouverneur Gustave Julien afin de préserver le patrimoine polynésien menacé, la Société des études océaniennes (SEO) a fêté en 2017 son premier centenaire. Malheureusement, un certain nombre de menaces, relativement récurrentes il faut le préciser, pèsent sur son avenir. Seront-elles l’occasion pour cette utile “société savante” de se réinventer ?Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :