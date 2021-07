À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 2 juillet 2021

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

À quelques semaines de la venue en Polynésie française du président Emmanuel Macron, prévue à la fin du mois de juillet, il est intéressant de rappeler le passage à Tahiti des cinq anciens présidents de la République qui, chacun à leur façon, ont marqué de leur empreinte leur présence sur le Territoire – soit par leur séjour, soit par leurs déclarations ou promesses – et de voir ce qui en résulté, ce qui en est advenu et ce qu'il en reste aujourd'hui. Aussi, Macron demandera-t-il pardon ?L'Instruction en famille (IEF) est un droit constitutionnel. Il laisse à chaque couple parental la décision quant à la façon dont il instruit son ou ses enfants. Ce droit, actuellement menacé en Métropole, séduit de plus en plus en Polynésie. Nombreux sont les parents à opter pour ce mode de vie, surtout depuis le Covid. Car oui, l'IEF, c'est un mode de vie.