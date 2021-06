À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 18 juin 2021

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 457 sort demain, vendredi 18 juin 2021, dans les kiosquesAu sommaire :Au bout du rouleau, le personnel du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) posait un préavis de grève il y a quelques mois. Si de nombreux dysfonctionnements sont relevés par les professionnels dans les milieux hospitaliers à Tahiti et dans les îles, le service de psychiatrie est, lui, sous haute tension ! Le Pôle de santé mentale tant attendu a pris en effet trois ans de retard. État des lieux d’un secteur malade et en souffrance…Le Centre d'études sur le tourisme en Océanie-Pacifique (CETOP) à l'Université de la Polynésie française (UPF) a récemment organisé une série de webinaires et conférences sur le tourisme "post-Covid", en collaboration avec d’autres associations internationales (Pacific Economic Cooperation Committee, PECC, Paris Peace Forum, PPF et l’Association internationale de management du tourisme durable). Une trentaine d’experts locaux et internationaux se sont succédé pendant trois demi-journées pour présenter des analyses et stratégies en Polynésie française et dans le monde.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :