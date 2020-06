À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 12 juin 2020

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 434 sort demain, vendredi 12 juin 2020, dans les kiosquesAu sommaire :La crise sanitaire liée au coronavirus a mis le Pays K.-O. debout pendant plus de deux mois. On a beaucoup parlé de la grave crise économique qui frappe le fenua, mais qu’en est-il de la crise sociale engendrée par cet arrêt forcé des différents secteurs d’activités ? Tahiti Pacifique est parti à la rencontre des familles et des travailleurs qui souffrent aujourd’hui en silence… Ici, une mère de famille doit finir le mois avec 1 000 Fcfp ; là, une autre ne peut offrir trois repas par jour à ses enfants. Des milliers de foyers tournent ainsi au “café pain beurre” ou “café-Sao”. Désormais, le Pays doit apporter de toute urgence tous les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour se relever et rebondir.Un second tour des élections municipales sera organisé, là où c’est nécessaire, le 28 juin. L’étrangeté de la situation n’aura échappé à personne. Chacun ira voter (ou n’ira pas voter) avec, à l’esprit, ces mois que nous venons de vivre et les mois qui viennent avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Du coup, que signifiera le vote des électeurs ?Après plusieurs rebondissements et des séances nocturnes pimentées de joutes verbales, le Parlement français, à Paris, a fini par adopter la rétroactivité de l’amendement Tetuanui. Le millisievert est désormais un critère incontournable dans l’estimation du préjudice qu’ont subi les victimes des essais nucléaires.Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne