À la DTT, “on reprend le travail”





Tahiti le 16 octobre 2024 – Les agents grévistes de la Direction des transports terrestres ont annoncé mercredi la reprise du travail dès jeudi. Le conseil des ministres a accédé à leurs demandes même si ces dernières ne se concrétiseront que l’an prochain.



Les grévistes de la Direction des transports terrestres ont eu obtenu gain de cause dans leurs revendications. La ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, et son homologue aux Transports terrestres, Jordy Chan, sont venus eux-mêmes annoncer la nouvelle aux grévistes, au sortir du conseil des ministres. Le sujet des indemnités et la revalorisation du point d’indice ont suscité “des débats, il a fallu argumenter, il a fallu discuter de façon posée et peser le pour et le contre” en conseil des ministres a indiqué Jordy Chan.



Aussi, les agents de la Direction des transports terrestres devront-ils patienter quelques mois puisque les indemnités demandées ne seront effectives qu’à compter du 1er janvier 2025 pour “tenir compte des crédits disponibles”.



La ministre de la Fonction publique a rappelé qu’une refonte des indemnités doit être opérée en concertation avec les organisations syndicales pour l’ensemble des agents de l’administration. “Il y a des critères qui ne sont pas clairs […]. On doit trouver ensemble un meilleur système d’indemnisation, moins ambiguë et qui ne souffre plus de différence de traitement”. Mais elle insiste : “Une ISS n’est pas un droit acquis. On vient indemniser des contraintes spécifiques à un moment donné dans une organisation donnée.”



Pour ce qui est de la demande de revalorisation du point d’indice, des discussions devraient avoir lieu en mars-avril 2025 entre le gouvernement et les organisations syndicales, une telle mesure concernant tous les agents de la fonction publique.



“Le travail n’est pas fini » “C’est beaucoup d’émotion”, a réagi mercredi la déléguée du personnel de la CSTP-FO, Urarii Raparii, qui rappelle que ces demandes sont liées à un protocole d’accord de fin de conflit datant de 2018. Si la grève est levée, pour elle “le travail n’est pas fini” et ce dossier sera suivi jusqu’à ce qu’il arrive à son terme. Urarii Raparii assure que lors de la rencontre qui a eu lieu mardi soir entre le gouvernement et la CSTP-FO, “le président nous a entendu, et nous ne sommes pas allés dans un esprit de protestation mais pour construire ensemble et travailler main dans la main avec le gouvernement”.



La déléguée du personnel affirme qu’un protocole d’accord devrait être rédigé avec la centrale syndicale et que dès jeudi les agents grévistes seront tous à leur poste de travail.



De son côté, le directeur de la Direction des transports terrestres “prend acte” des décisions du gouvernement. L’urgence étant pour lui, comme il l’explique que son établissement se remette au travail “pour servir au mieux la population”. Lucien Pommiez précise qu’en tant que chef de service “l’enjeu est de soutenir tous les agents, grévistes ou pas […]. On n’a pas forcément la solution à tout par contre on peut avoir cette écoute pour pouvoir avancer et améliorer les conditions de travail”.



La Direction des transports terrestres s’engage à communiquer dans l’immédiat toutes les informations utiles sur sa page Facebook.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 16 Octobre 2024 à 18:43 | Lu 559 fois