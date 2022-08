À la DGRH, un nouveau site et une nouvelle approche des futurs fonctionnaires

Tahiti, le 29 août 2022 – Le nouveau site de la Direction générale des ressources humaines de la Polynésie française est en ligne depuis lundi matin, en même temps que deux pages Facebook et LinkedIn. Pas moins de 591 postes sont à pourvoir dans l'administration du Pays, qui entend “moderniser” sa communication et dénicher des fonctionnaires davantage motivés par le service à rendre aux usagers que par les avantages professionnels offerts par la fonction publique.



La DGRH, la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française, se modernise et veut faire passer un message à ses futurs agents. Lundi matin, le



591 postes à pourvoir



L'ancienne plateforme numérique de la DGRH, vieille de plus de 15 ans, n'était pas assez ergonomique et était jugée trop “jargonneuse” et “juridique”. Le nouveau site est bien davantage orienté vers les besoins des usagers, avec des formats textes et vidéos, pour “renvoyer l'image que la fonction publique bouge et veut se moderniser”, explique Marine Noguier. L'inscription aux concours est disponible en ligne et le site fait la part belle aux “actualités” des examens, offres de formation et informations sur les opportunités d'emplois et de carrière dans l'administration. Deux pages ont également été ouvertes par la DGRH sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn, pour mieux communiquer sur les différents métiers de l'administration et surtout l'organisation des concours.



Premier employeur de la Polynésie française, la DGRH dispose aujourd'hui de 591 postes à pourvoir. Le chiffre paraît impressionnant et la directrice du service confirme qu'il lui faut aujourd'hui “apurer ce passif”. Les trois derniers concours de catégorie C, organisés au mois de juillet dernier, ont réuni 9 000 candidats pour 300 postes à pourvoir. La demande est donc encore plus forte que l'offre. Deux autres concours sont actuellement en préparation d'ici la fin de l'année pour des postes d'adjoint d'éducation et de rédacteur. “Après deux années pendant lesquelles le Covid a complexifié l'organisation des concours, qui ont très peu eu lieu en 2020 et 2021, on met un coup d'accélérateur pour les organiser et pourvoir des postes de façon pérenne dans l'administration”, explique Marine Noguier.



Des fonctionnaires “motivés”



Au-delà de l'aspect pratique, cette modernisation de la communication de la DGRH s'inscrit dans un cadre plus général visant à améliorer l'attractivité de la fonction publique du Pays. “L'objectif, c'est surtout de donner envie aux personnes qui souhaitent rejoindre l'administration de candidater pour les bonnes raisons : se mettre au service de la population pour répondre au mieux aux besoins des usagers.” On le ressent en parcourant le nouveau site internet de la DGRH, ce message est au cœur du discours : Intégrer l'administration pour “participer à des projets innovants et modernes” davantage que pour bénéficier des avantages liés au statut de fonctionnaire. “On cherche vraiment à rompre avec l'idée traditionnelle que rejoindre la fonction publique, c'est assez tranquille. On cherche à mettre en évidence la multitude des métiers offerts dans la fonction publique”, insiste Marine Noguier.



Pour la directrice de la DGRH, cette nouvelle politique des ressources humaines du Pays doit également permettre à terme de “travailler sur l'efficience individuelle des agents”. Et donc sur l'amélioration du service public rendu aux usagers. Mieux recruter, mieux intégrer les collaborateurs dans les services, veiller à leur motivation et au développement de leurs compétences tout au long de leurs carrières… Autant de curseurs qui doivent permettre de déployer plus efficacement les politiques publiques dans les services, explique Marine Noguier.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 29 Août 2022 à 16:38 | Lu 1175 fois