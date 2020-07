A l’entraînement avec l’AGIGN

Tahiti, le 8 juillet 2020 - Chaque semaine, les membres de l’antenne du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (AGIGN) de Polynésie française s’entraînent intensément au tir et aux sports de combat. Tahiti Infos a suivi un entrainement de cette unité d’élite qui a contribué à l’arrestation de plus de 100 personnes liées au trafic de stupéfiants depuis sa création en 2016.



C’est dans une vallée reculée de Tahiti que les membres de l’antenne du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (AGIGN) de Polynésie française s’entraînent régulièrement au tir. Pour accéder à cet endroit, il faut emprunter une piste sinueuse et rocailleuse qui mène à un stand de tir où les militaires de l’AGIGN se réunissent régulièrement pour procéder à des entraînements destinés à parfaire leurs techniques en permanence. Sur place et pendant plusieurs heures, les gendarmes se relaient, individuellement ou en binôme, pour tirer sur des cibles dans un exercice qui nécessite de la confiance, de la précision et le sens de la coordination.