A l'UPF, un colloque sur la dignité des détenus

Un an après l'instauration d'une loi permettant aux personnes détenues de saisir un juge si elles estiment être incarcérées dans des conditions indignes, un colloque portant justement sur cette question de la "dignité des prévenus dans les prisons des Outre-mer à la lumière de l'expérience polynésienne" se tient jeudi et vendredi à l'Université de Polynésie française (UPF) dans l’amphithéâtre A1.



Tel que l'explique la maître de conférences en droit à l'UPF, Emmanuelle Gindre, qui est à l'origine du projet, ce séminaire tend notamment à faire un "bilan de l'application de la loi d'avril 2021 en Polynésie française". Il s'agit également de s'"intéresser aux prisons des outre-mer qui semblent parfois oubliées" mais qui font pourtant l'"objet de recours". Durant deux jours, une vingtaine d'intervenants issus des milieux judiciaire, pénitentiaire et universitaire vont donc évoquer la dignité des détenus en abordant des thématiques telles que celles des "secrets professionnels en détention" ou du "respect de l'identité des personnes transgenres dans les prisons polynésiennes". Gratuit et ouvert au public, ce colloque sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l'université.