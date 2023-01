A hura mai à la recherche de talents

Tahiti, le 31 janvier 2023 – L'émission A hura mai lance un casting pour sa deuxième édition. 25 candidats seront sélectionnés pour participer à ce concours de 'ori Tahiti, ouvert à tous, diffusé sur Polynésie La 1ère. Les talents ont jusqu'au 17 février pour se faire connaître et les habitants des îles sont les bienvenus.



Pour sa deuxième édition, l'émission A hura mai est à la recherche de candidats. Un casting est lancé pour sélectionner 25 passionnés de 'ori Tahiti qui participeront à ce concours télévisé diffusé sur Polynésie La 1ère, à l'issue duquel seront sacrés une meilleure et un meilleur danseur. Ces derniers repartiront chacun avec un chèque de 300 000 Fcfp. Ils succèderont à Tokahi Cadousteau et Tamatea Ondicolberry, les grands gagnants de la précédente saison.



Encadrés par des coachs et des professionnels de danse traditionnelle, les candidats s'affronteront lors d'épreuves individuelles et en équipe devant un jury composé de hauts noms du monde de la danse et de la culture polynésienne. Les danseurs seront jugés sur “leurs performances physiques, leur maîtrise des savoir-faire, leur assiduité et leur sensibilité artistique”.

Au-delà de la performance, le programme veut mettre en lumière “des talents portés par un amour profond pour la culture polynésienne”.



Le casting est lancé en ligne jusqu'au 17 février, pour un tournage qui démarrera le 15 mars pour deux semaines. Il est ouvert à tous, aucun prérequis n'est demandé si ce n'est d'avoir au moins 16 ans. Les habitants des îles sont les bienvenus pour participer à l'émission. D'ailleurs s'ils sont sélectionnés, leurs frais de déplacement, hébergement et repas seront pris en charge le temps de l'aventure.