À fond les ballons à Papeari

Tahiti, le 17 septembre 2024 – L’opération Maeva est menée par la Fédération tahitienne de football (FTF), en partenariat avec les clubs demandeurs. Mardi, une trentaine d’enfants de Papeari ont pu s’initier à la discipline. D’autres rendez-vous sont déjà programmés.





Une paire de baskets, de l’eau et une bonne dose d’énergie, c’est tout ce dont les enfants avaient besoin, ce mardi, au stade de Papeari, pour participer à l’opération Maeva organisée par l’AS Teva i Uta, en partenariat avec la Fédération tahitienne de football (FTF). Des jeux et des matchs étaient au programme de cette matinée placée sous le signe de la découverte.



Sept éducateurs du club étaient mobilisés sur le terrain avec le directeur technique adjoint de la FTF, Yohan Tristant. “L’opération Maeva existe depuis quelques années. Le dispositif a évolué depuis deux ans : il n’est plus mené systématiquement, mais à la demande des clubs en faveur du développement de la pratique chez les plus jeunes. Ça nous permet de rencontrer les encadrants et les enfants, et chaque opération rapporte une dotation matérielle au club pour poursuivre la démarche, comme des ballons, des chasubles, du matériel pédagogique, etc. C’est un partenariat gagnant-gagnant”, souligne le référent.



Un coup de pouce

En activité depuis un an, l’AS Teva i Uta est affiliée depuis fin juillet à la FTF. Cette opération est un coup de pouce important pour le lancement de l’école de football. “On a sollicité la fédération pour se faire connaître et augmenter le nombre de licenciés des catégories U7 à U13. Parmi les enfants présents, une vingtaine seront prochainement licenciés et une dizaine sont venus s’initier, pour peut-être s’inscrire plus tard”, précise la présidente du club, Céline Haapuea, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle mise sur un autre rendez-vous gratuit et 100 % féminin, le Hine Festival, ce samedi 21 septembre, toujours au stade de Papeari, auquel elle ajoutera des ateliers de foot-loisir pour encourager les parents à pratiquer en même temps que leurs enfants.



Après Papara, Moorea et Raiatea, la prochaine opération Maeva est prévue ce mercredi après-midi, en partenariat avec l’AS Tamarii Punaruu Football, à Punaauia. Le Hine Festival suivant sera accueilli par l’AS Mataiea Football Club, mercredi 25 septembre. Les initiatives ne manquent pas dans les clubs, nombreux à ouvrir leurs portes en ce début de saison.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 17 Septembre 2024 à 18:16 | Lu 200 fois