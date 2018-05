A bord de l’A 350 de French bee

PAPEETE, le 12 mai 2018 - L’un de nos correspondants a pris place à bord de l’A 350 de French bee pour ce premier vol inaugural en Polynésie. Prestations, environnement, performances, caractéristiques : il livre ses premières impressions.



L’équipe de French Bee ne cesse de le dire : le nouvel A350-900, livré en avril dernier, qui a relié pour la première fois Paris à Papeete, est « un bijou de technologie » . Il est vrai que le style est épuré, l’éclairage, revu, est à adapté à la lumière naturelle. Surtout, la cabine est bien plus silencieuse que dans un avion classique. Le traitement de l’air, également, a été revu. Pour les douze membres d’équipage, les espaces de travail sont plus spacieux. A tel point que l’espace cuisine situé tout à l’arrière de l’appareil est appelé « le studio » par le personnel navigant.



La cabine se divise en trois espaces aux tailles différentes : à l’avant se trouvent cinq rangées pour les passagers BusinessBlue. Les habitués des sièges Business ne retrouveront pas d’imposants blocs individuels comme chez d’autres compagnies non « low cost » , mais ce n’est pas prioritairement la clientèle qui est visée. L’espacement entre les rangées est très spacieux et les équipements modernes, de l’écran tactile à la tablette pour lire une sélection de titres de la presse quotidienne nationale, locale et magazine ainsi qu’une sélection de livres. La sélection de films est variée et de qualité, et évite les blockbusters américains. Les 32 films proposés vont de dessins-animés récents comme Ballerina ou Opération casse-noisettes 2, à un vieux James Bond, en passant pas le plus contemporain La La Land, Moonlight ou Le silence des agneaux. Derrière, c’est l’espace Cosy. Ici, l’espacement est un peu plus réduit mais toujours confortable, il y a trois passagers installés sur les côtés, contre deux en Businessblue, et les tablettes sont situées au dos du fauteuil devant soi, et non cachées à l’intérieur de l’accoudoir. Ouvrez le rideau pour entrer dans le compartiment Ecoblue où les fauteuils sont légèrement plus étroits. La connexion au réseau Wifi en vol est « offerte » jusqu’au 10 juin. Mais sur ce premier trajet, malgré les efforts d’un technicien, elle est restée inexistante.