A Valparaiso, des devantures de Noël derrière des rideaux métalliques

Valparaíso, Chili | AFP | jeudi 18/12/2019 - "Joyeux Noël - Magasin ouvert". Le message est accroché sur un panneau métallique protégeant une vitrine à Valparaiso, célèbre port chilien inscrit au patrimoine de l'humanité. D'une petite porte ceinte d'une guirlande de Noël, une cliente sort de l'établissement en se baissant.



Dans cette ville, comme ailleurs dans le pays, les marques de la crise sociale, ponctuée de manifestations parfois violentes, qui secoue le pays depuis deux mois sont visibles à quelques jours des fêtes de fin d'année.

La rue Carlos Condell, une des plus commerçantes du centre de Valparaiso, surnommée "la perle du Pacifique", était jusqu'à il y a très récemment un alignement de boutiques et de restaurants, sans compter les bureaux et les banques.

Plus d'une centaine d'établissements y ont été pillés, saccagés, voire incendiés ces dernières semaines. Au fil des manifestations, certains ont été abandonnés, d'autres ont été reconstruits et ceux qui n'ont pas été touchés s'abritent derrière d'épais rideaux de fer.

"C'était très vivant (...) maintenant c'est d'une tristesse...C'est angoissant. A mon âge, je ne sais pas si je vais réussir à revoir mon Valparaiso vivant" à nouveau, déclare à l'AFP Fresia Valdez, une retraitée de 72 ans.

Tandis qu'elle passe dans cette rue imprégnée d'une odeur métallique, les soudeurs s'activent au niveau d'une banque vandalisée plusieurs fois.

"On protège cette banque des incidents et des pillages", explique Andrés Varas, un soudeur de 39 ans qui a déjà réalisé le même travail dans vingt autres agences de Valparaiso et sa région, un des lieux les plus touristiques du Chili.

Cette ville escarpée, célèbre pour ses maisons colorées et ses funiculaires, a été classée au patrimoine mondial de l'humanité en 2003, se situe à 120 km à l'ouest de la capitale Santiago. Valparaiso est étalée sur une quarantaine de collines dont les quartiers sont souvent desservis par un labyrinthe de ruelles ou d'interminables escaliers.

Même si les zones situées hors du centres ont été moins touchées par les dégradations, la fréquentation des hôtels a été divisée par deux en octobre et les ventes ont plongé de 17,2%, selon les chiffres de la chambre de Commerce locale.

Valparaiso a joué un rôle géopolitique de premier plan pendant la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque son port était une escale obligée pour les navires qui tentaient de passer le périlleux détroit de Magellan, entre l'océan Atlantique et de Pacifique.

La crise qui se déroule depuis le 18 octobre, la plus grave que le Chili ait connue depuis son retour à la démocratie en 1990, a fait 24 morts et des milliers de blessés.