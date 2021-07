A Upeke, pour sentir la culture marquisienne

En effet, la procédure d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco requiert la validation préalable par le Comité français du Patrimoine mondial de trois étapes avant soumission du dossier de candidature au Comité du Patrimoine mondial de l'Unesco, comme le souligne le service de la Culture de la Polynésie française. Le 10 avril 2018, le Comité français a validé la première étape du dossier d'instruction. Le 15 septembre 2020, une délégation menée par Heremoana Maamaatuaiahutapu a présenté le dossier à Paris devant une assemblée de plus de 30 spécialistes nationaux du patrimoine naturel et culturel, selon les normes de l’Unesco. Il s'agissait de la deuxième étape. La troisième étape est en cours. Elle a consisté à élaborer, avec la population locale, le plan de gestion des îles Marquises. Pour conclure cette troisième étape, le dossier complet attend maintenant la décision du Président de la République et plusieurs avis d'experts, avant d'être porté à l'ONU.



Toute la difficulté de ce dossier est qu'il s'agit de faire reconnaître à la fois le patrimoine naturel et culturel des Marquises, de manière à classer tout l'archipel. “C'est un dossier innovant, puisque nous avons souhaité joindre la culture à la nature. Taputapuātea était un dossier culture unique. Ici, nous avons deux sujets qui sont menés parallèlement”, a expliqué le président Édouard Fritch. A Hiva Oa, les Marquisiens attendaient encore davantage que cette première visite d'un chef d'État, que la venue d'Emmanuel Macron leur permette de protéger leurs sites. “Aujourd'hui, pour notre génération, il y a des gens de l'extérieur qui viennent. On a peur des constructions, peur que tout disparaisse”, explique Frédéric, un habitant de Hiva Oa. La maire de l'île Joëlle Frébault semblait en tous cas confiante. “C'est un très grand bonheur et une très grande joie pour les six maires des Marquises. Cela fait plus de 25 ans que nous attendons cela.” L'idée du classement de l'archipel à l'Unesco fait en effet son chemin depuis le milieu des années 90.