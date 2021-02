A Ti'a i mua part en grève à l'OPT

Tahiti, le 16 février 2021 - Un mouvement de grève débute dès mercredi à l’appel des centrales syndicales A ti’a i mua et O oe to oe Rima dans les sociétés Vini Distribution, Onati et Fare Rata, trois filiales du groupe OPT.



Les négociations ont échoué vers 16 heures, mardi. Les confédérations syndicales A ti'a i mua et O oe to oe Rima entament dès mercredi 0 heure une grève "pour une durée illimitée" dans trois filiales de l'Office des postes et télécommunications (OPT) : Fare Rata, Onati et Vini Distribution. Le Sapot, syndicat majoritaire (45%) au sein du groupe OPT, ne participe pas à ce mouvement.



Aujourd'hui, seul A Ti'a i mua a participé aux négociations. La confédération pèse pour un peu moins de 30% de l'effectif salarié du groupe, là où O oe to oe Rima n'en représente guère plus de 1%. Malgré la présentation de projets de protocoles de sortie de crise par la direction du groupe à la mi-journée, aucune entente n'a pu être conclue à l'issue d'une négociation marathon jusqu'en fin d'après-midi. Sur la quinzaine de revendications exposées dans les préavis de grève, deux points étaient considérés comme "essentiels" par le syndicat : le reclassement d'agents et de guichetiers de la SAS Fare Rata et l'application de la convention collective OPT à l'ensemble du groupe. "Ils n’ont rien voulu lâcher", s'agace Jean-Marie Yan Tu, le secrétaire général de la centrale A ti'a i mua. "Rien du tout à part quelques propositions farfelues. Peut-être qu’ils veulent nous tester." Et le leader syndical menace. "Ce n’est pas la mobilisation qui nous intéresse", prévient-il en mettant en avant un certain pouvoir de nuire : "On contrôle des secteurs clés de l’entreprise."



Des débrayages sont ainsi à craindre au sein de la société Fare Rata au siège de l'immeuble des postes à Papeete, au centre de tri postal de Faa'a, au centre de chèques postaux et dans l'ensemble du réseau polynésien des bureaux de poste. Ce mouvement de grève devrait également causer des dysfonctionnements dans l'ensemble des boutiques du réseau Vini Distribution (Vini et Tahiti Phone). Une grève dont les effets sont également à redouter dans l'ensemble des sites "Télécom" de Tahiti et des archipels.