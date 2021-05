A Tetiaroa, les performances du Swac validées par la science

Or, le contexte polynésien s’y prête tout particulièrement. Territoire insulaire, il dispose des seules installations Swac au monde qui fonctionnent en climat tropical et en “configuration d’opération réelle” : celui du Brando à Tetiaroa et celui du CHPF de Taaone, aujourd’hui en chantier. L’occasion idéale de démontrer “de façon scientifique et irréfutable” l’intérêt de cette technologie et pourquoi pas, d’occasionner un rayonnement international. “L’objectif, c’est de montrer qu’on pourrait baisser la consommation sans se priver, voire même satisfaire les besoins de confort des usagers en consommant le moins possible. Si on ne le fait pas, personne ne le fera”, argumente le chercheur, évoquant ainsi une technologie de “rupture”.



Car les premiers résultats sont sans appels à en croire les mesures des capteurs fixés dès février sur les pompes. “Les variables de fonctionnement de l’installation sont mesurées dans le local technique sur la boucle d’eau de mer prélevée dans l’océan et sur la boucle d’eau glacée qui distribue dans tout le bâtiment”, développe le chercheur. Pression, température, débit, puissance électrique : toutes ces données sont acheminées via un câble jusqu’au local de commande.



Avis aux donneurs d’ordre



“Ça confirme ce qu’on imaginait. Les performances énergétiques échappent aux limites physiques des cycles thermodynamiques, elles sont bien supérieures aux autres technologies possibles”, poursuit le chercheur. “Ce message devra être porté à la communauté scientifique mais aussi aux donneurs d’ordres qui se posent la question de savoir quelle est la meilleure technologie.”

Encore faut-il que la “bathymétrie” –soit la topographie des fonds marins– si prête. “Plus le réseau de distribution est long, plus il va consommer de l’électricité et plus la performance globale de l’installation va chuter”, indique le spécialiste. Dans le cas contraire, il y a toujours la possibilité d’appliquer une variante au procédé SWAC, avec par exemple un appareil d’appoint ou de stockage. “On étudie aussi les pistes d’optimisation ou les variantes qui permettent d’étendre les limites d’exploitation”. Reste également à consolider ces résultats avec le retour des touristes. Car les premières données ont été récoltées dans les conditions dégradées d’un hôtel fermé tournant au ralenti.



L’affichage en temps réel des valeurs, retransmis au laboratoire de l’UPF, permet aux chercheurs d’analyser la performance du système et d’identifier les améliorations possibles. “En faisant le rapport entre le froid distribué et l’énergie électrique consommée, on a le coefficient de performance qui s’établit en moyenne à 100, mais qui varie entre 20 et plus de 100 en fonction du réseau de distribution”, développe Franck Lucas. A l’inverse, les valeurs d’un système conventionnel plafonnent à 10. Un écart “monstrueux” qu’il s’agit de faire connaître.