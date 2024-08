À Teahupo'o, la foule était avec Kauli Vaast

Tahiti, le 5 août 2024 - Quelle journée pour le surf français et polynésien ! Le titre olympique de Kauli Vaast, ce lundi, a transcendé la foule réunie à la fan zone de Teahupo’o. Toute la journée, les plus de 300 chanceux qui avaient été tirés au sort ont vibré avec les exploits du surfeur de Vairao, mais également avec ceux de Johanne Defay, médaillée de bronze. Tube, cut-back, roller, chaque manœuvre était accompagnée de son lot d'acclamations. Retour en témoignages, avec ceux qui y étaient, sur cette journée qui restera gravée dans les mémoires.

Fleurette : “On ne pouvait pas rater de voir Kauli en phase finale des Jeux olympiques” Comment avez-vous gagné votre place pour cette journée olympique ? Avec le tirage au sort organisé il y a quelques semaines ?



“Non, j'ai la chance d'être riveraine. Nous avons des places tous les jours. On a un statut à part. Tant mieux. Et puis être là aujourd'hui, c'était presque une obligation. On ne pouvait pas rater de voir Kauli en phase finale des Jeux olympiques.”



Et en parlant de phases finales, on peut dire que Kauli Vaast a su mettre du suspense, notamment en demi-finale. Comment avez-vous vécue cette série ?



“On était hystériques à un point… ! On avait la chair de poule, les larmes aux yeux ! On a un panel d'émotions super fortes, c'est génial.”



Encore plus quand le surfeur est du coin ?



“Oui, c'est sûr. En plus, je connais ses parents, je le voyais quand il avait cinq ans... Ce n'est pas seulement lui qui gagne, c'est toute la Presqu'île.”





Et il ne faut pas oublier Johanne Defay également...



“Ah non, surtout pas ! On est super contents qu'elle soit arrivée jusque-là. Même si on la connaît moins que Kauli Vaast, c'est l'équipe de France aussi et on est derrière elle.”





Concernant la fan zone, en étant riveraine, vous avez pu y avoir accès plusieurs fois. Comment l'avez-vous trouvée ?



“Elle est top ! Tout est bien organisé, il y a des jeux pour les enfants, de l'animation tous les jours, on est vraiment super contents. Ça va être dur quand tout le monde va partir.”



Erena : “On espérait tous le voir gagner” Vous faites partie des rares chanceux à avoir accès à cette fan zone pour cette journée de finale. Comment trouvez-vous les installations mises en place par le comité olympique ?



“C'est grâce à ma fille, qui a joué et gagné des places pour aujourd'hui, que je suis là. Quand on a su que c'était pour la finale, on était vraiment très contents, c'est une fois dans la vie qu'on peut assister à ce genre d'événement. Du coup, on est venus à trois, avec mon petit-fils, et c'est vraiment très bien géré, tout est très sympa.”



C'est également l'occasion de suivre Kauli Vaast, un surfeur polynésien ?



“Oui, tout à fait ! Je m’intéresse au surf de temps en temps, car mon mari et mon fils sont des surfeurs ; mais là, de le voir ici, c'est super, car il représente le pays et aussi la France. À la maison, on espérait tous le voir gagner.”



Ariirao: “On était tous fiers d'avoir un surfeur en compétition” Comment avez-vous vécu cette journée et les deux séries de Kauli Vaast ?



“Il y avait un suspense de dingue. On était tous réunis devant cet écran géant, les yeux rivés dessus. En demi-finale, on a flippé jusqu'au dernier moment, c'était prenant. Puis finalement, il a gagné. On est tous très fiers de lui !”



Comment était l'ambiance ?



“L'atmosphère était dingue. On sent que la quasi-totalité des gens poussent derrière Kauli et Johanne Defay, c'était ouf. Tout le monde était debout à crier. On était tous fiers d'avoir un surfeur en compétition.”



Raitahi : “Peu importe qui il y aurait eu en face de lui, Kauli aurait tout donné” Vous avez le badge riverain autour du cou, vous êtes venu encourager Kauli Vaast, le surfeur local, pour cette finale ?



“J'ai pu me libérer que cet après-midi, pour la finale, avec le travail, même si j'ai suivi les demi-finales sur internet. Étant de la Presqu'île, je ne pouvais pas ne pas venir encourager Kauli aujourd'hui.”



Avec l'élimination de Medina, Kauli Vaast s'est retrouvé contre Jack Robinson en finale. Était-ce un bon match pour le surfeur de Vairao ?



“Pas forcément, les deux sont de très grands surfeurs. Si Jack Robinson a éliminé Medina, c'est que c'est un super surfeur, donc dans tous les cas, ça aurait été dur. Mais je pense que peu importe qui il y aurait eu en face de lui, Kauli aurait tout donné. Et on est tous heureux pour lui et on lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière qui s'annonce immense.”



