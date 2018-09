À Takaroa le câble Natitua apporte l'espoir d'un renouveau économique

Nohoarii, Jérémie, Tehuitua et Tehuiarii, habitants de Takaroa de 20 à 30 ans

Que pensez-vous de ce câble ?

"On n'a pas encore vu la différence, on attend de voir ce que ça apporte. On est souvent à Tahiti, et c'est vrai qu'il n'y a presque pas internet ici. On est revenu ici parce qu'on aime notre île, et on n'est pas si connectés... On a toujours vécu sans internet, donc même avec l'arrivée de ce câble, ça ne va pas changer notre vie."



Vous pensez que ça aura quand même un impact ?

"Oui, c'est important pour l'éducation, pour les enfants. Et pour nous, c'est vrai que s'il y a la 3 G qui arrive, on sera peut-être plus connectés... On risque même de devenir accros, on ne pourra plus se déconnecter même aux Tuamotu ! Mais le gros problème ici pour les jeunes ce n'est pas internet, c'est le travail. De ce côté-là, le câble va peut-être que ça changer des choses, mais on verra, on ne peut pas encore dire."