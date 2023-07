A Tahiti Faa'a, des lasers de nouveau pointés sur des avions

Tahiti le 26 juillet 2023. Les lasers une fois encore utilisés à proximité de la piste de Faa'a et qui représentent un réel danger pour les pilotes.



"De puissants laser à forte intensité ont été utilisés en direction de trois avions prêts à atterrir" à l'aéroport de Tahiti Faa'a la semaine dernière, rapporte la gendarmerie sur sa page Facebook mercredi. Elle rappelle donc que les lasers peuvent "troubler l'attention des pilotes" et entraîner des conséquences "dramatiques", et que "l'entrave à la navigation ou à la circulation d'un aéronef" est un délit passible d'une peine maximale de cinq ans de prison et 2 millions d'amende. En septembre 2020, les militaires de la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) avaient déjà interpellé un homme qui projetait son laser sur la piste d'atterrissage de l'aéroport.