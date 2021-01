A Saint-Pierre et Miquelon, un mois pour vacciner tous les adultes contre la Covid-19

saint-pierre, France | AFP | mercredi 12/01/2021 - 1Le préfet de Saint-Pierre et Miquelon Thierry Devimeux a annoncé mardi qu'une campagne générale de vaccination contre le covid-19 se déroulera de la la mi-février à la mi-mars 2021 et permettra à tous les adultes volontaires de l'archipel de recevoir les deux doses nécessaires.



Le représentant de l'Etat a précisé que 10.000 doses ont été commandées auprès du laboratoire Moderna, "permettant de vacciner l'ensemble des adultes de l'archipel".



Il a souligné préférer attendre la disponibilité du vaccin de la firme américaine, autorisé en France depuis le début de la semaine, car "il est plus simple à gérer, il peut être conservé à -20 degrés".



En effet, l'archipel ne dispose pas de "super-congélateur" à -70 degrés nécessité par le premier vaccin disponible, celui de Pfizer-BioNtech.



Les autorités projettent d'affréter un vol direct depuis Paris, dans des petits congélateurs, afin d'éviter la rupture de la chaîne du froid, et livrer rapidement les doses sur l'archipel.



La campagne de vaccination locale se déroulera en deux étapes. Lors d'une première phase, la priorité sera donnée à vacciner sur place "600 à 800 personnes fragiles, pensionnaires des maisons de retraite et des résidences service, ainsi que les personnes handicapées, puis les personnels de santé qui les accompagne.



Une fois le public prioritaire vacciné, les autorités ouvriront la vaccination à l'ensemble de la population de l'archipel. Deux centres de vaccination seront installés dans les salles de fêtes des communes de Saint-Pierre et de Miquelon.



Comme lors de la vaccination contre le virus H1N1 en 2009, les autorités vont solliciter des médecins généralistes et des infirmiers, sur la base du volontariat, afin de procéder aux injections.